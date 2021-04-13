В Украине начались продажи новой модели Renault

В Украине начались продажи нового фургона Renault Express, который предназначен для семей и предпринимателей. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.

В Украине начались продажи новой модели Renault

Renault Express – это замена Renault Dokker. Объем его багажника составляет 800 литров. Если сложить сиденья, то тогда багажник увеличится до 3000 литров.

Фургон имеет пять полноразмерных сидений и одно заднее сидение, которое складывается.

В Украине начались продажи новой модели Renault

В линейку двигателей входит 1,6 л бензиновый мотор (110 л.с.), который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и 1,5 л дизель (95 л.с.), который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний.

В Украине начались продажи новой модели Renault

В базовой комплектации с бензиновым двигателем есть системы ESP, HAS, ABS, фронтальная подушка безопасности водителя, центральный замок с дистанционным управлением, регулируемый по высоте руль, бортовой компьютер, стальные 15-дюймовые колесные диски.

Топовая бензиновая версия стоит 506 000 гривен. Базовая дизельная версия стоит 497 900 гривен, а топовая – 551 500 гривен.

В Украине начались продажи новой модели Renault

Ранее мы показали новый кроссовер Renault Kiger, который будет стоить чуть более 7 500 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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