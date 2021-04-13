РоSSия ограничивает авиасообщение с Турцией

РоSSийским туроператорам рекомендовано приостановить деятельность по продаже туров.

РоSSия ограничивает авиасообщение с Турцией

РоSSия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

Авиасообщение с Турцией ограничат двумя регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом на взаимной основе. Кроме того, разрешено вывозить в РоSSию туристов, которые уже находятся в Турции.

РоSSийским туроператорам рекомендовано приостановить деятельность по продаже туров.

Отмечается, что авиасообщение будет восстановлено в том случае, "если ситуация с коронавирусов стабилизируется".

РоSSия также приостанавливает авиасообщение с Танзанией.

Напомним, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский осуществил визит в Турцию. Это уже второй его визит в Турцию за последние полгода, на этот раз - для участия в девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.

В октябре 2020 года Зеленский ездил с официальным визитом в Турцию, договорившись с Эрдоганом об углублении стратегического партнерства. Тогда они заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели.

Сегодня, 12 апреля, глава МИД РоSSии Сергей Лавров выступил с заявлением по закупке Украиной турецких ударных беспилотников, в котором "предостерег" турецкие власти от "подпитки милитаристских настроений" в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на таксиКрупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на такси
Jeep привез в Европу новый кроссоверJeep привез в Европу новый кроссовер
В Украине подорожает растаможка автомобилей из СШАВ Украине подорожает растаможка автомобилей из США
Электромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в КитаеЭлектромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в Китае
Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больногоСпасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного
Блок рекламы


Похожие новости
Украина возобновила регулярное международное авиасообщениеУкраина возобновила регулярное международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странамиТурция восстанавливает авиасообщение с 40 странами
Украина возобновляет авиасообщение. Названы даты (видео)Украина возобновляет авиасообщение. Названы даты (видео)
Криклий назвал первые страны, с которыми Украина восстановит авиасообщениеКриклий назвал первые страны, с которыми Украина восстановит авиасообщение
Украина и Австрия могут восстановить авиасообщение с 23 июняУкраина и Австрия могут восстановить авиасообщение с 23 июня
Степанов: международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня, но будет необходима самоизоляцияСтепанов: международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня, но будет необходима самоизоляция
Грузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июляГрузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля
Международное авиасообщение с 22 мая не восстановится, покупать билеты не стоит, - КриклийМеждународное авиасообщение с 22 мая не восстановится, покупать билеты не стоит, - Криклий
Австрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и ШвейцариейАвстрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией
Последние новости
Подгружаем последние новости