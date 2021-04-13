РоSSия ограничивает авиасообщение с Турцией

РоSSия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Авиасообщение с Турцией ограничат двумя регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом на взаимной основе. Кроме того, разрешено вывозить в РоSSию туристов, которые уже находятся в Турции.

РоSSийским туроператорам рекомендовано приостановить деятельность по продаже туров.

Отмечается, что авиасообщение будет восстановлено в том случае, "если ситуация с коронавирусов стабилизируется".

РоSSия также приостанавливает авиасообщение с Танзанией.

Напомним, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский осуществил визит в Турцию. Это уже второй его визит в Турцию за последние полгода, на этот раз - для участия в девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.

В октябре 2020 года Зеленский ездил с официальным визитом в Турцию, договорившись с Эрдоганом об углублении стратегического партнерства. Тогда они заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели.