Турецкие лоукостеры развернули ценовую войну. Пока выигрывают пассажиры

Турецкие лоукостеры Pegasus Airlines и AnadoluJet, который является структурой Turkish Airlines, устроили ценовую войну на маршруте Киев — Анкара, из-за чего цены на авиабилеты снизились. Об этом сообщает avianews.

Фото: paikea.com

В чем суть конфликта

В апреле и мае Pegasus Airlines продавал билеты из Киева в Стамбул за $44 в обе стороны. В июне перелет этой авиакомпанией обойдется в $79.

Самые дешевые билеты включают перевозку только ручной клади. Pegasus Airlines ограничивает габариты чемодана — они не должны превышать 55?40?20 см, при этом вес может быть любым.

Самые дешевые билеты на рейсы AnadoluJet на апрель и май стоили $62 в обе стороны. Перелеты в июне обойдутся в $96 за билет туда-обратно.

Пассажиры AnadoluJet могут перевозить 8 кг ручной клади в салоне и 20 кг в багаже. В полете пассажиры получают легкое питание.

Въезд в Турцию

Турция разрешает въезд туристам из Украины, однако перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на сайте турецкого Минздрава.

Кроме того, покупая авиабилеты, пассажирам следует учитывать, что в стоимость поездки необходимо закладывать туристическую страховку в Турцию, которая покрывает лечение, в том числе, от covid-19, и сдачу двух ПЦР-тестов (один для въезда в Турцию, второй — по возвращении в Украину).

Цена одного ПЦР-теста составляет около 1000 грн. Анализ по возвращении в Украину можно не сдавать, однако тогда необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.