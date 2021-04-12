Во Франции в 2025 году появятся 12 водородных поездов Alstom

Четыре французских региона подписали контракт на закупку у машиностроительной компании Alstom первых 12 поездов, работающих на водородных топливных элементах. Эти новые поезда начнут работать на железных дорогах Франции в 2025 году. Новую прорывную и экологичную технологию концерн Alstom уже опробовал в Германии, где водородные поезда курсируют с 2018 года. Свою разработку французский концерн называет первым в мире поездом на водороде.



О контракте на закупку 12 "водородных" пассажирских поездов для четырех регионов Франции было объявлено 8 апреля. Использовать новые технологии на своих линиях решились регионы Овернь-Рона-Альпы, Бургундия — Франш-Конте, Гранд Эст и Окситания. Общая сумма контракта — 190 млн евро.



Испытания первых поездов на водородных топливных элементах начнутся на железнодорожных линиях Франции в 2023 году, а с 2025 года новые экспрессы начнут перевозить пассажиров. Регионы заказали у Alstom 12 составов по четыре вагона, в каждом поезде порядка 220 сидячих мест. Водородные поезда будут работать на линиях региональных экспрессов TER (это местные линии железнодорожного сообщения внутри регионов).



Новые поезда Alstom могут работать в двух режимах. С одной стороны, это классический электровоз, работающий от воздушной контактной сети. Там же, где участки дороги не электрифицированы, состав будет двигаться на водородных топливных элементах, преобразующих энергию водорода в электрический ток. Запас водорода, находящийся в специальной цистерне на крыше, рассчитан на 600 км пути, отмечает Alstom. Поезд оснащен батареями, которые накапливают излишки электроэнергии, которую вырабатывает водородный топливный элемент.



В компании Alstom особо подчеркивают нулевой уровень вредных выбросов в атмосферу у разработанной модели поезда. В перспективе новые электро-водородные поезда могут заменить действующие во Франции региональные экспрессы, которые работают на дизельном двигателе на неэлектрифицированных участках дорог. Таких поездов TER в стране насчитывается порядка 1100. Национальная компания железных дорог SNCF планирует полностью прекратить их использование до 2035 года.



Alstom, французского производителя подвижного состава для железных дорог, называют мировым лидером в разработке поездов на водородных топливных элементах. Первый пассажирский состав на водороде — Coradia iLint — вышел на линии в Германии еще в 2018 году. В мае 2020 года Alstom сообщил об успешном завершении пилотного проекта использования двух поездов на водороде в Нижней Саксонии. Эта немецкая земля заказала французам еще 14 поездов. Подписан контракт на поставку 27 пассажирских экспрессов для земель Гессен и Рейнланд-Пфальц. В сентябре 2020 года в рамках пилотного проекта первый водородный поезд Alstom запустил в Австриии.



France-presse отмечает, что для Германии Alstom выпускает поезда, работающие только в одном режиме — на водородном топливе. Для французских дорог предназначены "гибридные" модели (электровоз + водород). Все необходимое оборудование для оснащения поездов водородными топливными элементами выпускает завод Alstom, расположенный в южном городе Тарб, во французских Пиренеях. Сами экспрессы типового проекта Coradia планируют выпускать для Франции на заводе в Эльзасе.



