Volkswagen показал самый заряженный Tiguan

Volkswagen показал свой новый концептуальный кроссовер Volkswagen Black RiNo. Его дизайн и набор эксклюзивных элементов разработал Джейми Орр, с которым немецкий автогигант уже давно сотрудничает.

Фактически перед нами доработанный кроссовер Volkswagen Tiguan. В серийное производство он не попадет. Его создали для того, чтобы показать возможности компании Volkswagen.

Кроссовер получил передний сплиттер, алюминиевые подножки, два спойлера, 20-дюймовые колесные диски, велосипедную стойку, новую выхлопную систему, большие тормозные диски, а также регулируемую подвеску, которая может снизить дорожный просвет.

Под капотом располагается четырехцилиндровый 2,0 л турбодвигатель мощностью 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента.

Конечно, на таком кроссовере по пересеченной местности лучше не ездить. Да он на это и не рассчитан. Это своего рода шоу-кар.

Ранее стало известно, что в Китае Volkswagen вместе со своим китайским партнером компанией JAC выпустил бюджетный электромобиль. Он стоит всего от 6 100 долларов.