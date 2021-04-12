Житель Винницы организовал мошенническую схему присвоения автомобилей

В Виннице полицейские разоблачили местного жителя, который организовал новую мошенническую схему присвоения автомобилей. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По версии следствия, злоумышленник несколько месяцев работал в ГП МВД «Информ-ресурс» и имел доступ к информации о собственниках временно задержанных автомобилей, которые хранились на штрафплощадках.

В дальнейшем, представляясь работником ГП МВД «Информ-ресурс» (хотя к тому времени уже был уволен), обманным путем, под видом погашения несуществующих долгов за хранение автомобилей на штрафплощадке, подозреваемый оформлял договоры их купли-продажи и присваивал машины. Мошенник обещал «уладить» проблему с «долгом» и убеждал владельцев автомобилей подписать договор комиссии без номера и даты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 289 УК Украины. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы. На данный момент следствию известно о двух случаях незаконного присвоения фигурантом автомобилей. Проверяется информация о том, что он таким образом присвоил еще 10 машин.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый тип автоподстав на парковках.