Житель Винницы организовал мошенническую схему присвоения автомобилей

В Виннице полицейские разоблачили местного жителя, который организовал новую мошенническую схему присвоения автомобилей. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Житель Винницы организовал мошенническую схему присвоения автомобилей

По версии следствия, злоумышленник несколько месяцев работал в ГП МВД «Информ-ресурс» и имел доступ к информации о собственниках временно задержанных автомобилей, которые хранились на штрафплощадках.

В дальнейшем, представляясь работником ГП МВД «Информ-ресурс» (хотя к тому времени уже был уволен), обманным путем, под видом погашения несуществующих долгов за хранение автомобилей на штрафплощадке, подозреваемый оформлял договоры их купли-продажи и присваивал машины. Мошенник обещал «уладить» проблему с «долгом» и убеждал владельцев автомобилей подписать договор комиссии без номера и даты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 289 УК Украины. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы. На данный момент следствию известно о двух случаях незаконного присвоения фигурантом автомобилей. Проверяется информация о том, что он таким образом присвоил еще 10 машин.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый тип автоподстав на парковках.


Максимов Віталій, Тудей

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