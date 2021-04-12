В Сети впервые показали новый Honda CR-V

В Сети показали рендерное изображение Honda CR-V нового, шестого, поколения. В продаже эта новинка должна появиться в 2023 году.

В Сети впервые показали новый Honda CR-V

Дизайнер, создавший этот рендер, считает, что новый Honda CR-V получит новую переднюю часть с большой решеткой радиатора и узкими фарами. Некоторые элементы дизайна напоминают новые модели Passport и Pilot.

Кроме того, не исключено, что CR-V шестого поколения немного увеличится в размерах по сравнению с моделью пятого поколения. Во всяком случае, у нас сложилось такое впечатление, когда мы ранее увидели шпионские фотографии этой новинки.

Какие изменения произойдут в линейке двигателей – пока не известно. Но то, что они будут – мы не сомневаемся.

В Сети впервые показали новый Honda CR-V

Когда компания Honda планирует начать продавать Honda CR-V шестого поколения – точно пока не ясно. Предполагается, что это произойдет в 2023 году.

Ранее мы сообщили, что на дорогах общего пользования впервые начались тестирования Honda CR-V нового, шестого, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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