SkyUp распродает билеты в Турцию за 560 гривен

Украинский лоукостер SkyUp с 27 мая начнет летать из Киева в Измир. Билеты в одну сторону сейчас можно купить от 560 грн. Однако, на рейсы из Измира в Киев авиабилеты будут стоить минимум 855 грн.

Украинцы с мая смогут полететь в Турцию за 560 грн: SkyUp распродает билеты

Акция действует на самый низкий тариф SkyUp, который включает только перевозку ручной клади в салоне самолета с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см. Полет с багажом обойдется пассажирам дороже.

С мая рейсы в Измир украинским лоукостером будут вылетать три раза в неделю: по вторникам и четвергам в 09:55, по воскресеньям в 16:30. Обратные рейсы из Измира запланированы по вторникам и четвергам на 13:15, по воскресеньям — на 19:50. Лететь до Измира 2,5 часа.

Украинцы с мая смогут полететь в Турцию за 560 грн: SkyUp распродает билеты

В свою очередь, турецкие лоукостеры также борются за украинских пассажиров, которых в период карантина стало намного меньше. Цены на билеты снизили лоукостеры Pegasus Airlines и AnadoluJet по направлению "Киев-Анкара".

Так, Pegasus Airlines предлагает украинцам слетать в Анкару и обратно всего за 44 доллара в оба конца в апреле и мае.

У AnadoluJet стоимость перелетов в Анкару и обратно составляет 62 доллара. Уже в июне билеты будут стоить не меньше 100 долларов.

Измир - это курорт, расположен на берегу Эгейского моря на полпути между Антальей и Стамбулом. Пляжный сезон здесь открывается позже, чем в Анталье, из-за северного расположения.

В Анкаре "высокий" сезон, как и на всех турецких курортах, в июле. Однако, туристы едут сюда с апреля по октябрь. Помимо пляжей, в Анкаре много исторических памяток, которые обязательно стоит посетить при прилете сюда.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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