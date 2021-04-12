Запорожец с пробегом 74 км стоял в гараже с заваренными воротами

В Винницкой области нашли автомобильную "капсулу времени" - Запорожец ЗАЗ-968М 1991 года выпуска. Этот практически новый автомобиль последние тридцать лет простоял в гараже с заваренными воротами.

В Украине нашли абсолютно новый “Запорожец“

Речь идет про "Запорожец" для людей с ограниченными возможностями. У него две педали и акселератор на руле. На нем проехали всего 74,4 километра.

"Запорожец" находится в отличном состоянии. Конечно, на нем толстый слой пыли, но ни одного следа ржавчины или плесени. Под капотом располагается родной 1,2-литровый бензиновый карбюраторный двигатель V4 мощностью 41 л.с.

Напомним, ЗАЗ-968 выпускали в Запорожье с 1971 по 1994 год. Производство ЗАЗ-968М началось в 1979 году. Он получил прямоугольные задние фонари, выпуклую панель передка и модернизированную приборную панель.

Ранее в Сети показали видео с редкой «капсулой времени» - Toyota Camry XV40 2008 года выпуска. У этого знаменитого седана пробег составляет всего 2 000 километров.


Максимов Віталій, Тудей

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