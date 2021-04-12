Kia Sportage нового поколения показали без камуфляжа

В Сети показали рендерные изображения Kia Sportage нового, пятого, поколения. В продаже он появится в текущем году.

Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, которые ранее попали в Интернет. Правда, на шпионских фотографиях новый Sportage имел сильный камуфляж, поэтому трудно было судить о том, какие конкретно изменения произошли в его дизайне.

Судя по всему, у нового Kia Sportage будет более спортивный дизайн, чем у модели предыдущего поколения. Сразу бросается в глаза большая решетка, разделенная на две части. Верхняя напоминает фирменный «нос тигра», вторая растянута во всю ширину передней части с сотовым наполнением.

В салоне будет новая мультимедийная система. Кроссовер получит современные системы помощи водителю и активной безопасности.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Например, четырехцилиндровый 2,5 л двигатель мощностью 187 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Покупателям предложат также две версии с гибридной силовой установкой.

Официальная премьера Kia Sportage пятого поколения состоится через несколько недель. В продаже он появится до конца 2021 года.

Ранее стало известно, что ЗАЗ начал выпускать две модели Kia – седан Kia Rio и хэтчбек Rio X.