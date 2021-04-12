Kia Sportage нового поколения показали без камуфляжа

В Сети показали рендерные изображения Kia Sportage нового, пятого, поколения. В продаже он появится в текущем году.

Kia Sportage нового поколения показали без камуфляжа

Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, которые ранее попали в Интернет. Правда, на шпионских фотографиях новый Sportage имел сильный камуфляж, поэтому трудно было судить о том, какие конкретно изменения произошли в его дизайне.

Судя по всему, у нового Kia Sportage будет более спортивный дизайн, чем у модели предыдущего поколения. Сразу бросается в глаза большая решетка, разделенная на две части. Верхняя напоминает фирменный «нос тигра», вторая растянута во всю ширину передней части с сотовым наполнением.

Kia Sportage нового поколения показали без камуфляжа

В салоне будет новая мультимедийная система. Кроссовер получит современные системы помощи водителю и активной безопасности.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Например, четырехцилиндровый 2,5 л двигатель мощностью 187 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Покупателям предложат также две версии с гибридной силовой установкой.

Официальная премьера Kia Sportage пятого поколения состоится через несколько недель. В продаже он появится до конца 2021 года.

Kia Sportage нового поколения показали без камуфляжа

Ранее стало известно, что ЗАЗ начал выпускать две модели Kia – седан Kia Rio и хэтчбек Rio X.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Jeep привез в Европу новый кроссоверJeep привез в Европу новый кроссовер
Электромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в КитаеЭлектромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в Китае
Крупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на таксиКрупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на такси
Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больногоСпасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного
В Украине подорожает растаможка автомобилей из СШАВ Украине подорожает растаможка автомобилей из США
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали абсолютно новый Dacia DusterВ Сети показали абсолютно новый Dacia Duster
В Сети показали самый непригодный для бездорожья Volkswagen Tiguan
В Сети впервые показали Duster GrandВ Сети впервые показали Duster Grand
В Сети показали новые изображения Dacia BigsterВ Сети показали новые изображения Dacia Bigster
В Сети показали салон нового Kia SportageВ Сети показали салон нового Kia Sportage
В Сети показали чертежи Toyota Land Cruiser 300В Сети показали чертежи Toyota Land Cruiser 300
Volkswagen показал Amarok нового поколенияVolkswagen показал Amarok нового поколения
В Сети показали обновленный Skoda KodiaqВ Сети показали обновленный Skoda Kodiaq
В Европе начинаются продажи нового Subaru Outback с турбомоторомВ Европе начинаются продажи нового Subaru Outback с турбомотором
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космосаЗастрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космоса
Последние новости
Подгружаем последние новости