В Киеве начали массово увольняться водители маршруток

В Киеве водители маршруток массово увольняются из-за скандалов с пассажирами, которые хотят проехать без специальных пропусков. Люди набрасываются на водителей с кулаками, лишь бы их пропустили в салон, не думая о том, какие это последствия может иметь для самих перевозчиков.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко заявил о том, что столичным перевозчикам грозит банкротство, так как из-за маленького количества пассажиров в локдаун, им приходится работать в убыток себе.

По словам Моисеенко, на водителей оказывается серьезное моральное давление, и они просто не выдерживают работать в таких условиях, и увольняются.

Если ранее поставщики топлива и запчастей давали водителям отсрочку, то теперь они заявили, что будут работать с ними только по предоплате.

"Раньше у нас была рассрочка на топливо до 10 дней, и мы могли как-то перекрывать, то сейчас, мало того, что мы ежедневно вкладываем свои средства и получаем убытки, так нам еще поставлено такое условие, что для нас очень критично. Также банки полностью перестали нас кредитовать, потому что они понимают, что много предприятий придут к банкротству", — заявил Игорь Моисеенко.

Даже повышение цен на проезд в некоторых столичных маршрутках с 8 до 10 грн ситуацию не спасает. Водители маршруток говорят о том, что проезд должен стоит 30 гривен, чтобы покрыть их расходы.