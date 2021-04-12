В Киеве начали массово увольняться водители маршруток

В Киеве водители маршруток массово увольняются из-за скандалов с пассажирами, которые хотят проехать без специальных пропусков. Люди набрасываются на водителей с кулаками, лишь бы их пропустили в салон, не думая о том, какие это последствия может иметь для самих перевозчиков.

В Киеве начали массово увольняться водители маршруток: перевозчикам грозит банкротство

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко заявил о том, что столичным перевозчикам грозит банкротство, так как из-за маленького количества пассажиров в локдаун, им приходится работать в убыток себе.

По словам Моисеенко, на водителей оказывается серьезное моральное давление, и они просто не выдерживают работать в таких условиях, и увольняются.

В Киеве начали массово увольняться водители маршруток: перевозчикам грозит банкротство

Если ранее поставщики топлива и запчастей давали водителям отсрочку, то теперь они заявили, что будут работать с ними только по предоплате.

"Раньше у нас была рассрочка на топливо до 10 дней, и мы могли как-то перекрывать, то сейчас, мало того, что мы ежедневно вкладываем свои средства и получаем убытки, так нам еще поставлено такое условие, что для нас очень критично. Также банки полностью перестали нас кредитовать, потому что они понимают, что много предприятий придут к банкротству", — заявил Игорь Моисеенко.

Даже повышение цен на проезд в некоторых столичных маршрутках с 8 до 10 грн ситуацию не спасает. Водители маршруток говорят о том, что проезд должен стоит 30 гривен, чтобы покрыть их расходы.

Напомним, что в Киеве с 5 апреля ужесточили карантин, и проезд в общественном транспорте до 16 апреля доступен только по спецпропускам. Получить их могут сотрудники предприятий критической инфраструктуры. Это в первую очередь медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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