Как выглядят самые дорогие автомобили в мире

Обнародован список самых дорогих автомобилей в мире, которые могут себе позволить лишь миллиардеры, пишет Курс Украины.

Pagani Zonda HP Barchetta

Всего выпущено три такие модели. Стоимость авто составляет 17,5 миллиона долларов. Два авто приобрели до того, как они были выпущены.

Rolls-Royce Sweptail

Это уникальная машина, которую изготовляли по индивидуальному заказу. Автомобиль стоил 13 миллионов долларов.

Bugatti La Voiture Noire

Также уникальное авто. Обошелся своему владельцу в 12,5 миллионов долларов до налогов или 18,9 миллионов долларов с учетом налогов.

Bugatti Centodieci

Было выпущено всего 10 автомобилей, каждый из которых стоил 9 миллионов долларов. Владельцы смогли выбрать цвет своей машины.

Mercedes-Benz Maybach Exelero

Единственный в своем роде автомобиль стоимостью 8 миллионов долларов.