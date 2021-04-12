Как выглядят самые дорогие автомобили в мире

Обнародован список самых дорогих автомобилей в мире, которые могут себе позволить лишь миллиардеры, пишет Курс Украины.

Pagani Zonda HP Barchetta

Как выглядят самые дорогие автомобили в мире. Фото

Всего выпущено три такие модели. Стоимость авто составляет 17,5 миллиона долларов. Два авто приобрели до того, как они были выпущены.

Rolls-Royce Sweptail

Как выглядят самые дорогие автомобили в мире. Фото

Это уникальная машина, которую изготовляли по индивидуальному заказу. Автомобиль стоил 13 миллионов долларов.

Bugatti La Voiture Noire

Как выглядят самые дорогие автомобили в мире. Фото

Также уникальное авто. Обошелся своему владельцу в 12,5 миллионов долларов до налогов или 18,9 миллионов долларов с учетом налогов.

Bugatti Centodieci

Как выглядят самые дорогие автомобили в мире. Фото

Было выпущено всего 10 автомобилей, каждый из которых стоил 9 миллионов долларов. Владельцы смогли выбрать цвет своей машины.

Mercedes-Benz Maybach Exelero

Единственный в своем роде автомобиль стоимостью 8 миллионов долларов.

Как выглядят самые дорогие автомобили в мире. Фото

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