В Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный бренд

В третьем квартале 2021 года в Украине начнутся продажи автомобилей MG. Этот британско-китайский бренд уже подписал с одной из украинских компаний договор о том, что она станет его официальным дистрибьютором.

В Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный бренд

В ближайшие месяцы в Украине появится компактный кроссовер MG ZS, среднеразмерный кроссовер MG HS, и компактный седан MG 5. Кроме того, украинцам предложат две электрические модели этого бренда – компактный кроссовер MG EZS и флагманский кроссовер MG Marvel R.

Автомобили с ДВН и электромобили MG продаются в некоторых странах Европы, то есть они созданы с учетом требований европейцев. Судя по всему, эти машины могут составить конкуренцию многим моделям в своих сегментах.

Например, электрический кроссовер MG Marvel R (его еще нет в продаже) имеет полный привод. До 100 км/ч он разгоняется за 4,9 секунды при максимальной скорости 200 км/ч. Запас хода – 400 км. Есть возможность подзарядки батареи до 80% всего за 30 минут.

В Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный бренд

Что же касается стоимости этих автомобилей на украинском рынке, то официально об этом пока еще ничего не говорили. Предполагается, что MG ZS будет стоить около 600 тысяч гривен, MG HS - около 810 тысяч гривен, MG EZS – около 1 млн гривен.

Ранее стало известно, что в Украине появился самый недорогой кроссовер Hyundai - Venue. В базовой комплектации он стоит 18 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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