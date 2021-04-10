Санбригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек

С мая проект должен заработать в шести центральных регионах Украины, включая столицу.

Санбригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек
Фото: сайт ГСЧС

Санитарная бригада авиационной системы Министерства внутренних дел за два дня доставила в больницу Львова двух человек.

Об этом сообщил начальник департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Сегодня - 58 летний мужчина, пострадавший в ДТП со сложной политравмой и повреждением головы прямо с трассы Киев - Чоп в районе города Броды. Вчера - 76-ти летняя бабушка с инсультом из горного городка Турка. Оба - в клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова", - написал он в фейсбуке.

Отмечается, что с мая проект должен заработать в шести центральных регионах Украины, включая столицу, а далее - по всему государству.

Напомним, в субботу, 10 апреля, вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил пациента с политравмой, полученной вследствие ДТП, из города Броды на Львовщине во Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

1 апреля в рамках Единого аэромедицинского пространства на Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы Министерства внутренних дел. Кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.

Бригада будет обеспечивать экстренную помощь населению 6-ти западных областей.

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