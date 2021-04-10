Hyundai представил новый большой кроссовер

Компания Hyundai официально представила свой новый семиместный кроссовер Alcazar. Его продажи начнутся в ближайшее время.

Hyundai Alcazar построен на той же платформе, что и Hyundai Creta, но у него на 150 мм увеличена колесная база (она составляет 2760 мм). В результате у Alcazar одна из самых длинных колесных баз в своем сегменте. В салоне может быть семь или шесть посадочных мест. Во втором случае посередине будет не трёхместный «диван», а два раздельных кресла.

Внешне Hyundai Alcazar тоже имеет определенное сходство с Creta. У них одинаковые некоторые элементы дизайна. Тем не менее, Alcazar имеет много элементов дизайна, которые присущи только ему. Например, у него не 17-дюймовые колесные диски, как у Creta, а 18-дюймовые.

Кроссовер получил информационно-развлекательную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровую приборную панель, панорамную крышу, климат-контроль и многое другое.

В линейку двигателей входит 2,0 л бензиновый двигатель 2.0 Nu (159 л.с. и 192 Нм) и дизель 1.5 U2 CRDi (115 л.с. и 250 Нм). Коробка передач – шестиступенчатая механическая или автоматическая. Привод – передний.

Hyundai Alcazar разработан для Индии. Будет ли он продаваться в других странах – не известно.

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