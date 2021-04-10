В Сети показали самый непригодный для бездорожья Volkswagen Tiguan

Volkswagen представил нового представителя семейства Tiguan – SE R-Line Black RiNo. Своим названием уникальный кроссовер обязан району Риверсайд-Норт в центре Денвера, штат Колорадо (США). Дизайн новинки и набор эксклюзивных элементов разработал Джейми Орр, сотрудничающий с Volkswagen уже ни один год.

Самое очевидное отличие машины – низко посаженный кузов с регулируемой по высоте подвеской, дополненной 20-дюймовыми кастомными колесами с матовым антрацитовым покрытием и 285-миллиметровыми шинами, которые примерно на 50 мм шире стандартной резины. С таким клиренсом и низкопрофильными покрышками на бездорожье лучше не выезжать, пишет «АвтоЦентр» .

Новинке положен ряд следующих улучшений: алюминиевые подножки с черным покрытием, спойлер, стойка багажника для велосипеда и непосредственно велосипед. Появление двухколесных транспортных средств не случайно, поскольку сам Орр увлекается велоспортом. В багажнике Фольксваген Тигуан есть специальное место для крепления и перевозки шлема.

В целом можно сказать, что Джейми Орр питает слабость к автомобилям немецкого бренда. Ему принадлежит около 20 «редких или необычных автомобилей Volkswagen». Особый Tiguan подготовили в единственном экземпляре.