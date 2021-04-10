Авиабригада МВД доставила жертву ДТП в областную клиническую больницу скорой помощи

Пострадавший был передан врачам для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В субботу, 10 апреля, вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил пациента с политравмой, полученной в результате ДТП, из города Броды Львовской области во Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

После того, как вертолет совершил посадку на взлетной площадке больницы, пострадавший был передан врачам для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Фото: сайт ГСЧС

Фото: сайт ГСЧС

Фото: сайт ГСЧС

Фото: сайт ГСЧС

Фото: сайт ГСЧС

Напомним, 1 апреля рамках Единого аэромедицинского пространства на Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы Министерства внутренних дел. Кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.

Бригада будет обеспечивать экстренную помощь населению 6-ти западных областей.

Это стало возможным благодаря реализации совместного украинско-французского авиационного контракта с компанией "Airbus Helicopters". Проект в будущем расширят на Киевскую область и все регионы Украины.

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