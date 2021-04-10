Видео первых поездок в туннелях Boring Company под Лас-Вегасом: медленно и скучно

На днях компания Boring Company Илона Маска, которая начала прокладывать скоростные подземные магистрали под Лас-Вегасом, пригласила журналистов на тест-драйв первого маршрута. По словам участников процесса, всё оказалось скучно и совсем не так, как было заявлено перед началом работ.

В петле под Лас-Вегасом. Источник изображения: electrek.co

Компания Boring Company формально завершила первую подземную (петлю) трассу длиной 1,5 мили (2,4 км) под конференц-центром LVCC в Лас-Вегасе. Стоимость проекта составила $50 млн, но уже есть план продлить систему подземных туннелей на значительно большие дистанции, включая маршрут в аэропорт, который расположен довольно далеко от центра города. Правда, первые впечатления журналистов о работе подземной транспортной магистрали Boring Company оказались неоднозначными.

Начнём с того, что в машинах транспортной сети не оказалось автопилотов. Электромобилями управляли живые водители, хотя в тоннеле с однополосным и односторонним движением автономное вождение не должно быть проблемой. Подобное компания объяснила тем, что процесс высадки пассажира в конкретном месте очень сложный даже с живым водителем.

Также первых пассажиров разочаровала скорость движения транспорта. Вместо обещанных 120 миль в час (около 200 км/ч), электрокары едва разгонялись до 35 миль в час (до 56 км/ч). В целом общее мнение посетивших мероприятие оказалось созвучно второму значению английского слова «boring» — скучно. Надеемся, это только начало, и Boring Company просто ещё не успела развернуться, особенно на такой короткой дистанции.



