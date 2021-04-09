Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного

Вся территория Украины будет покрыта системой аэромедицинской эвакуации до конца 2023 года.

Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного

Впервые с начала 90-х годов авиация МВД вместе с медиками службы экстренной медицинской помощи осуществила плановый вылет в рамках пилотного проекта аэромедицинской эвакуации, который стартовал с 1 апреля во Львовской области.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Вертолет ГСЧС, имея на борту подготовленный медицинский персонал, осуществил вылет из Львова в расположенный в горной местности город Турка ради быстрой эвакуации 78-летней женщины, у которой произошел тяжелый инсульт. Эвакуация машиной скорой помощи могла бы занять до 4-х часов. Вертолетом время доставки в больницу с момента вылета заняло лишь 1 час и 35 минут", - написал Геращенко.

Быстрая доставка больного в медучреждение увеличивает его шансы на выздоровление, отметил замглавы МВД.

Он подчеркнул, что с 1 мая еще один вертолет МВД с бригадой медиков заступает на дежурство на Киевщине. Вся территория Украины будет покрыта системой аэромедицинской эвакуации до конца 2023 года.

"Из Франции продолжают поступать новые вертолеты производства всемирного лидера Airbus. Общий флот МВД только вертолетов Французкого производства составит - 55 единиц и по количеству будет 3-м в Европе после Франции и Германии", - отметил он.

Сейчас в госбюджете на финансирование аэромедицинской эвакуации выделено 30 млн гривень. Геращенко также привел примерные расходы на аэромедицинскую эвакуации. По его оценкам, полная стоимость этого вылета составила 46250 грн, без учета расходов на амортизацию вертолета - 11780 грн.

Напомним, в марте правительство Украины поддержало совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.

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