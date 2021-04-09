"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на Прикарпатье

Решение о Харьковщине пока не принято.

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на Прикарпатье
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда до Ивано-Франковской области, поскольку с 10 апреля регион выходит из "красной" зоны эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Укрзализныця возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковской области в связи с отнесением ее к желтой зоне карантинных ограничений с 10 апреля. Высадка/посадка пассажиров на станциях Ивано-Франковской области также будет разрешена", - написал Криклий в телеграм-канале.

По Харьковской области, которая с 11 апреля отнесена к "красной" зоне, решение пока не принято. В течение недели вместе с Мининфраструктуры и МОЗ "Укрзализныця" предоставит предложения по организации перевозок в регионе. До такого решения поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере "УЗ" сообщит дополнительно.

Криклий напомнил, что в "красной" зоне для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Впрочем, положительная динамика в Закарпатье, по словам министра, позволяет ожидать выхода из "красной" зоны в ближайшие дни.

Как сообщалось, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила с 11 апреля "красную" зону эпидопасности в Харьковской области. Ивано-Франковщина с 10 апреля переходит в "желтую" зону.

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