В Украине на 43,5% выросло автопроизводство

В марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств - это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше по сравнению с февралем 2021 года. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".



Отмечается, что выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в 2,7 раза, а до февраля 2021 года - на 48 процентов и составил 665 ед.



"Год назад статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод - "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.



Производство автобусов выросло на 37,5% до 55 шт.



"В мартовской статистике по коммерческим автомобилям, как и в прошлом году, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии "Черкасский автобус".

Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года", - добавили в ассоциации.



Всего в первом квартале 2021 года в Украине изготовили 1829 ед. автотранспортных средств - это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



