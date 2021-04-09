Под Киевом перевернулась цистерна с жидким кислородом

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перевернулась цистерна с жидким кислородом.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 апреля в 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге М-1, в результате которого произошло опрокидывание грузового автомобиля ДАФ с цистерной с жидким кислородом", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлены спасатели 56-ГПСЧ города Бровары.

Работники ГСЧС подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры для снижения давления емкости.

Движение автотранспорта на автодороге частично ограничено. Ожидается прибытие другой цистерны для перекачки кислорода.

Напомним, в декабре прошлого года в Житомире перевернулась автоцистерна с газом.