Кроссовер Kia за $13 000 получил 7-местную версию

Компания Kia официально представила Kia Sonet, в который помещается семь человек. Бюджетный южнокорейский кроссовер теперь имеет версию с 7-местным салоном.

Кроссовер Kia за $13 000 получил 7-местную версию

Внешне и по размерам 7-местный Kia Sonet практически ничем не отличается от стандартной 5-местной версии. У него нет люка на крыше, так как этому мешают вентиляционные отверстия, сделанные над вторым рядом сидений. Это сделано для того, чтобы пассажирам на третьем ряду сидений было комфортней. Багажник стал еще меньше.

Места на третьем ряду сидений хватает только для двух человек. Конечно, взрослым людям там может показаться тесно, но для детей и подростков они будут в самый раз. В салоне появилась новая информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым дисплеем. Больше никаких отличий от стандартной версии нет.

Кроссовер Kia за $13 000 получил 7-местную версию

Под капотом располагается 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 115 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.

Что же касается цены, то эта новинка стоит от 13 700 долларов, что, согласитесь, вполне бюджетно.

Кроссовер Kia за $13 000 получил 7-местную версию

Ранее мы показали Kia Sportage нового поколения. Это уже пятое поколение популярного южнокорейского кроссовера.


Максимов Віталій, Тудей

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