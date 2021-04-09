“Евробляхеры“ в скором времени получат доступную растаможку - Рада проголосовала закон

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной рады утвердил во втором чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые предусматривают введение льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

“Евробляхеры“ в скором времени получат доступную растаможку - Рада проголосовала закон

Это значит, что данные законопроекты уже в ближайшее время попадут на рассмотрение народных депутатов парламента. И нет причин, почему народные избранники не примут их во втором чтении.

В профильном комитете в законопроекты внесли некоторые поправки, которые сделали депутаты, рассмотрев их в первом чтении. Впрочем, поправки незначительные и суть документов не поменялась.

Напомним, что законопроекты, предусматривающие введение в Украине льготного периода растаможки, нардепы в первом чтении утвердили в феврале текущего года.

Предполагается, что на протяжении 180 дней после вступления закона в силу будет действовать льготная растаможка машин на еврономерах. Но только на те, которые ввезли до 31 декабря 2020 года.

При льготной растаможке нужно будет сделать «добровольный взнос» в размере 8 500 гривен. Стоимость растаможки не будет превышать 1 000 евро.

Ранее глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что после внедрения в Украине новой системы растаможки автомобилей на иностранных номерах она станет дешевле в 2 раза, чем сейчас.


Максимов Віталій, Тудей

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