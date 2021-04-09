Citroen показал свой самый крутой кроссовер

Citroen разместил в Сети видео, в котором показал новый кроссовер Citroen C5, которой станет его новой флагманской моделью. Официальная презентация этой новинки запланирована на 12 апреля текущего года.

По видео трудно сказать что-то конкретное о дизайне нового Citroen C5. Его показали фрагментарно на ночной дороге.

На наш взгляд этот автомобиль даже можно отнести не к полноценным кроссоверам, а к хэтчбекам с увеличенным дорожным просветом. Впрочем, французы позиционируют его как кроссовер. Несколько лет назад гендиректор Citroen Линда Джексон говорила, что вместо C5 (старого поколения) выпустят принципиально новый семейный автомобиль, созданный с учетом повышенного спроса на кроссоверы.

Сейчас представители «Ситроена» говорят, что новый C5 получил совершенно другой дизайн, чтобы автомобиль был максимально практичным.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не известно. Возможно, покупателям предложат и гибридные версии.

Ранее мы показали шпионские фотографии нового компактного кроссовера Citroen, который будет стоить примерно от 8 000 долларов.