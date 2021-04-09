Citroen показал свой самый крутой кроссовер

Citroen разместил в Сети видео, в котором показал новый кроссовер Citroen C5, которой станет его новой флагманской моделью. Официальная презентация этой новинки запланирована на 12 апреля текущего года.

Citroen показал свой самый крутой кроссовер

По видео трудно сказать что-то конкретное о дизайне нового Citroen C5. Его показали фрагментарно на ночной дороге.

На наш взгляд этот автомобиль даже можно отнести не к полноценным кроссоверам, а к хэтчбекам с увеличенным дорожным просветом. Впрочем, французы позиционируют его как кроссовер. Несколько лет назад гендиректор Citroen Линда Джексон говорила, что вместо C5 (старого поколения) выпустят принципиально новый семейный автомобиль, созданный с учетом повышенного спроса на кроссоверы.

Сейчас представители «Ситроена» говорят, что новый C5 получил совершенно другой дизайн, чтобы автомобиль был максимально практичным.

Citroen показал свой самый крутой кроссовер

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не известно. Возможно, покупателям предложат и гибридные версии.

Ранее мы показали шпионские фотографии нового компактного кроссовера Citroen, который будет стоить примерно от 8 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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