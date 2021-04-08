Полиция на Прикарпатье нашла «двойника» киевского Range Rover

По украинским дорогам продолжают ездить автомобили-«двойники». Но на одного из них стало меньше. Все началось с того, что в Киеве хозяйка Range Rover получила админпостановления об оплате штрафа за превышение скорости, зарегистрированные камерами автофиксации, хотя в это время была за границей, а автомобиль стоял на парковке.

Женщина, когда вернулась в Украину, обратилась с заявлением в полицию. Она утверждала, что не могла нарушать ПДД, так как была вне пределов страны, а ее автомобилем никто не пользовался.

Правоохранители разобрались в этой ситуации. Оказалось, что все нарушения ПДД были сделаны на Range Rover, который практически идентичен внедорожнику, принадлежащим женщине-заявительнице. Этот автомобиль оперативно разыскали в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Только некоторые признаки выдавали, что это автомобиль-«двойник». Регистрационные документы на него показывать отказались, а VIN-код оказался поддельным.

Владельца «двойника» задержали. Полиция обещает отменить все административные постановления, выписанные настоящему владельцу Range Rover.