На Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону
Вместо 10,2 тыс. водителю придется заплатить 17 тыс. гривен.
Дрогобычский горрайонный суд Львовской области оштрафовал на 17 тыс. гривен водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это первое обнародованное в реестре постановление суда, принятое на основе новых штрафов.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Как указано в постановлении, водителя с признаками алкогольного опьянения задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью 20 марта. Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывается.
На суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.
Судья Руслана Курус признала его в виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и оштрафовала на 17 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами в течение года.
Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.
Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения, - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.