На Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону

Вместо 10,2 тыс. водителю придется заплатить 17 тыс. гривен.

На Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону
Фото: zaxid.net

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области оштрафовал на 17 тыс. гривен водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это первое обнародованное в реестре постановление суда, принятое на основе новых штрафов.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как указано в постановлении, водителя с признаками алкогольного опьянения задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью 20 марта. Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывается.

На суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.

Судья Руслана Курус признала его в виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и оштрафовала на 17 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами в течение года.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения, - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

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