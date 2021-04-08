В Хмельницкой области приостановили движение пригородных поездов

Поезда дальнего следования пока будут курсировать без изменений.

"Укрзализныця" разработает формат ограничений в Запорожской и Хмельницкой областях, которые с 9 апреля отнесены к "красной" зоне. Пока поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, но движение пригородных поездов на территории области будет приостановлено.

Об этом в телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в течение недели УЗ вместе с Мининфраструктуры и Минздравом представит предложения по организации перевозок в Запорожской и Хмельницкой областях. До тех пор поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно.

Вместе с тем, по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области "Укрзализныця" с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области. Пригородные поезда, проходящие транзитом через регион, посадку/высадку пассажиров на территории области производить не будут.

В Запорожской области пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений, отметил министр.