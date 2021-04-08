На Волыни две несовершеннолетние сестры попали в аварию на мотоцикле, одна из них погибла

Водитель не справилась с управлением и врезалась в кирпичный забор.

Фото: vl.npu.gov.ua

В поселке Заболотье на Волыни в среду две школьницы попали в аварию на мотоцикле. Одна из них погибла, а другая попала в больницу.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

За рулем мотоцикла Vіper находилась 15-летняя девушка. Полиция считает, что она не справилась с управлением и врезалась в кирпичный забор.

Фото: vl.npu.gov.ua/

Девушка погибла на месте, а ее 13-летняя сестра, которая сидела сзади, получила телесные повреждения. Ее доставили в реанимацию Ратнивской центральной районной больницы, пишет ТСН. У нее диагностировали перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб предплечья.

Старшая сестра одолжила мотоцикл у своего парня и приехала на нем в школу, чтобы забрать младшую с уроков. Прав у нее не было, но так она делала не раз.

По факту ДТП в полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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