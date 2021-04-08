В Украине только 39% водителей всегда пользуются ремнями безопасности

В Украине только 39% водителей всегда пристегиваются ремнями безопасности, а 48% делают это время от времени. Таковы результаты нового опроса украинских водителей, который провела компания Gradus Research.

В Украине только 39% водителей всегда пользуются ремнями безопасности

82% пассажиров на переднем сиденье сообщили, что пристегиваются ремнем безопасности, а 52% утверждают, что делают это постоянно.

При этом 26% пассажиров сказали, что пользуются ремнем безопасности, когда сидят на заднем сиденье автомобиля, и только 12% это делают всегда.

69% родителей сказали, что пристегивают своих детей ремнями безопасности, а 61% утверждают, что делают это в обязательном порядке.

Нужно отметить, что подавляющее большинство украинских водителей (95%) согласны с тем, что использование ремня безопасности важно для того, чтобы сохранить жизнь в случае ДТП.

Напомним, что в Украине сейчас штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 510 гривен. Ранее мы рассказали, кого по украинскому законодательству могут оштрафовать за такое правонарушение.


Максимов Віталій, Тудей

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