Косюк продал яхту за €24 млн и продает еще одну за €119 млн
Украинский миллиардер решил избавиться от своего флота.
Основатель "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк в конца 2020 года выставил на продажу свои яхты, пишет Forbes.
Одна из них - 67-метровая Gar?on за 24 млн евро - уже нашла нового владельца, а вторая - 85-метровая АСЕ за 119 млн евро - еще продается.
Яхта АСЕ была построена на немецкой верфи Lurssen, которая специализируется на создании дорогих супер- и мегаяхт по индивидуальным проектам.
Яхта Косюка - плавучая пятипалубная вилла с вертолетной площадкой. Тоннаж яхты - 2732 т, максимальная скорость - 31 км/ч. На ней есть несколько видов бань, бассейн с пресной водой, салон красоты, массажный кабинет.
Содержать яхту, подобную ACE, стоит 8-9 млн евро в год, а сдать в аренду можно за 750-800 тысяч евро в неделю.
Более скромная Gar?on была построена на верфи Damen Shipyards.
По мнению издания, продажа яхт может быть связана с неудачным годом для МХП, понесшего убытки 133 млн долларов.
Напомним, что по итогам 2020 года Косюк вылетел из списка Forbes.