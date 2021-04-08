Косюк продал яхту за €24 млн и продает еще одну за €119 млн

Украинский миллиардер решил избавиться от своего флота.

Косюк продал яхту за €24 млн и продает еще одну за €119 млн
Фото: Fraser Yachts

Основатель "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк в конца 2020 года выставил на продажу свои яхты, пишет Forbes.

Одна из них - 67-метровая Gar?on за 24 млн евро - уже нашла нового владельца, а вторая - 85-метровая АСЕ за 119 млн евро - еще продается.

Яхта АСЕ была построена на немецкой верфи Lurssen, которая специализируется на создании дорогих супер- и мегаяхт по индивидуальным проектам.

Яхта Косюка - плавучая пятипалубная вилла с вертолетной площадкой. Тоннаж яхты - 2732 т, максимальная скорость - 31 км/ч. На ней есть несколько видов бань, бассейн с пресной водой, салон красоты, массажный кабинет.

Содержать яхту, подобную ACE, стоит 8-9 млн евро в год, а сдать в аренду можно за 750-800 тысяч евро в неделю.

Более скромная Gar?on была построена на верфи Damen Shipyards.

По мнению издания, продажа яхт может быть связана с неудачным годом для МХП, понесшего убытки 133 млн долларов.

Напомним, что по итогам 2020 года Косюк вылетел из списка Forbes.

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