Volvo и SSAB подписали соглашение о выпуске первых в мире автомобилей из зеленой стали

Шведский производитель грузовиков Volvo и производитель стали SSAB подписали соглашение о производстве первых в мире автомобилей из стали, не содержащей ископаемых углеводородов, говорится в совместном заявлении компаний.



"Сейчас мы делаем гигантский скачок … Мы видим зарождающуюся новую зеленую революцию", - прокомментировал Мартин Линдквист, президент и генеральный директор SSAB.



В этом году Volvo планирует начать производство прототипов автомобилей и компонентов из стали, произведенной SSAB с использованием водорода, полученного из возобновляемых источников энергии. Мелкосерийное производство начнется в 2022 году.



"Это важный шаг на пути к полностью климатически нейтральному транспорту", ??- заявил генеральный директор Volvo Мартин Лундштедт.



Volvo заявила, что ее автомобили будут работать без вредных выбросов, не уточнив, кокой тип двигателя будет использован, и добавила, что компания изучает все материалы, используемые в конструкции машины, чтобы исключить все, что произведено с помощью ископаемого топлива.



Источником стали будет предприятие по производству экологически чистой стали HYBRIT, которое принадлежит SSAB, шведской государственной компании Vattenfall и шведской горнодобывающей компании LKAB.



МинПром





