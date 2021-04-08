Аэропорт в Днепре официально сменил название

Планируется, что новый терминал аэропорта начнет работать к концу следующего года.

Аэропорт в Днепре официально сменил название

Аэропорт "Днепропетровск" официально сменил название на аэропорт "Днепр".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется «Днепр»", - написал он в фейсбуке.

Криклий сообщил, что уже этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый международный аэропорт.

Министр добавил, что уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены все самолеты, а к концу 2023 года в Днепре будет новая взлетно-посадочная полоса.

Как сообщалось, в феврале МИУ подписало контракт на строительство аэродрома в Днепре стоимостью 4 млрд гривен.

Напомним, что терминал международного аэропорта в Днепре находится в частной собственности, а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. Прежняя власть рассматривала возможность построить новый аэропорт в пгт. Соленое - между Днепром и Запорожьем, но после прихода к власти Владимира Зеленского от этого проекта отказались.

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