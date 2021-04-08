В Сети впервые показали Duster Grand

В Интернете появились шпионские фотографии семиместного кроссовера Renault Duster (в Европе продается под брендом Dacia), который получит в названии приставку Grand. Официальная премьера этой новинки состоится в текущем году.

У Renault Duster Grand по сравнению со стандартной версией увеличена колесная база, благодаря чему салон стал просторней и на третьем ряду сидений могут вполне комфортно сидеть пассажиры. Кроме того, у кроссовера немного увеличился багажник.

В салоне вряд ли стоить ждать каких-то серьезных изменений по сравнению со стандартной версией. Возможно, будут использованы новые материалы.

Линейка двигателей будет такой же, как у стандартной версии, но не исключено, что в нее добавят литровую «турботройку» мощностью 100 л.с.

В Украине сейчас Renault Duster в базовой комплектации стоит от 379 100 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что в 2025 году Dacia выпустит на рынок свой новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster. По размерам он будет больше, чем Duster.