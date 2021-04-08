Ченовники хотят вернуть дорожный сбор для автомобилей

Министерство инфраструктуры предлагает правительству вернуть дорожный сбор для транспортных средств. Это уже обсуждалось на заседании Кабинета Министров, которое было посвящено развитию инфраструктуры для электромобилей, сообщает AUTO-Consulting.

По данным AUTO-Consulting, ставки дорожного сбора хотят соотносить с уровнем выбросов автомобилями вредных веществ. Предполагается, что так украинцы будут больше покупать электромобилей.

Эксперты отмечают, что сейчас в содержании дорожной инфраструктуры не участвуют электромобили, так как с 2011 года после отказа от фиксированного дорожного сбора его взимают с топлива. То есть сейчас фактически в цене топлива содержится дорожный сбор.

Из-за того, что электромобилей становится все больше и больше, в Украине и хотят вернуть дорожный сбор. Так украинцы будут больше покупать электромобилей и будет решена ситуация, при которой электрокары не участвуют в содержании дорожной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Европе начали принимать предварительные заказы на Dacia Spring. На данный момент это самый доступный электрокар на европейском рынке. В Венгрии, например, с учётом всех скидок он стоит 10 900 евро.