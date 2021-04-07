Регистрация автомобилей в автосалонах занимает 10 минут - Геращенко

В украинских автосалонах регистрация купленных новых автомобилей и получение номерных знаков занимает всего 10 минут. Об этом в Фейсбуке рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Регистрация автомобилей в автосалонах занимает 10 минут - Геращенко

Он сообщил, что в Украине первый автосалон уже провел регистрацию купленного нового автомобиля, выдал покупателю все необходимые документы и номерные сделки. Вся процедура заняла всего 10 минут.

Напомним, украинцы теперь могут зарегистрировать купленный новый автомобиль прямо в автосалоне, а не обращаться в сервисный центр МВД. Вступило в силу соответствующее постановление Кабинета Министров от 16 февраля 2021 года.

Вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства покупатель в автосалоне получает и номерные знаки. Платить нужно за все сразу вместе.

Нужно учесть, что данная услуга не касается б/у автомобилей, которые продают некоторые автосалоны.

Ранее стало известно, что в апреле текущего года ЗАЗ получит от «АвтоВАЗа» новую партию машинокомплектов для автомобилей, которые он выпускает методом крупноузловой сборки.


Максимов Віталій, Тудей

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