Суточный пассажиропоток в метро Киева после введения пропусков сократился в пять раз

Метрополитен увеличит интервалы между поездами.

Суточный пассажиропоток в метро Киева после введения пропусков сократился в пять раз
Фото: Макс Требухов

Суточный пассажиропоток в метро Киева после введения специальных пропусков сократился впятеро.

На сайте метрополитена сообщается, что в понедельник, 5 апреля, метро воспользовалось 152 тысячи пассажиров, а во вторник, 6 апреля, было совершено 210 тысяч поездок.

Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек, а в 2019 году подземкой вообще пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.

В связи с уменьшением количества пассажиров метрополитен решил уменьшить количество поездов.

До 16 апреля проезд в общественном транспорте, в том числе метрополитене, осуществляется исключительно по спецпропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.

Напомним, что в 2020 году Киевский метрополитен перевез 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч, или 44%, меньше, чем в 2019-м.

Недополучение доходов за период локдауна в 2020 году составило 621 млн грн. Для выплаты заработной платы, оплаты электроэнергии и обеспечения работы предприятия средства пришлось брать из бюджета Киева.

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