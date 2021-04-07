Львовский бронетанковый завод модернизировал пять танков Т-64 и Т-72 для ВСУ

В первом квартале завод перевыполнил производственный план на более чем 20 млн гривен.

Львовский бронетанковый завод модернизировал пять танков Т-64 и Т-72 для ВСУ
Фото: ukroboronprom.com.ua

Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ), который входит в состав "Укроборонпрома", передал украинским военным пять модернизированных танков Т-64 и Т-72.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что работы выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.

Танки укомплектованы современными системами управления огнем, внутренней и внешней связи и коммуникации, приборами дневного и ночного видения, камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой.

Это уже вторая партия военной техники для Министерства обороны в этом году. Первая насчитывала более 10 модернизированных боевых машин.

Фото: ukroboronprom.com.ua

"В первом квартале завод перевыполнил производственный план на более чем 20 млн грн в денежном эквиваленте", - отметил директор предприятия Виктор Андрощук.

Фото: ukroboronprom.com.ua

ЛБТЗ производит и ремонтирует военную технику, в частности, бронированные пожарные машины ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированные ремонтно-эвакуационные машины "Лев" и "Зубр" и тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б". Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, Т-64 и ряда специальных инженерных машин.

Напомним, ранее сообщалось, что Житомирский бронетанковый завод передаст ВСУ 26 БМП, изъятых у польского поставщика.

В феврале "Укроборонпром" подписал контракт с Пакистаном на ремонт танков Т-80 стоимостью $85,6 млн.

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