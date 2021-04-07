Jeep привез в Европу новый кроссовер

В Европе дебютировал обновленный кроссовер Jeep Compass, который будут выпускать в Италии на заводе концерна Stellantis. Покупателям его предложат в пяти версиях.

Jeep привез в Европу новый кроссовер

Новый Compass получил новую радиаторную решетку, новые фары и задние фонари, а также новую дверь багажника. Кроме того, у него теперь противотуманные фары располагаются выше, чем раньше.

В салоне изменений еще больше. Вся приборная панель получила новый дизайн. Диагональ цифровой приборной панели составляет 10,25 дюйма. У информационно-развлекательной системы дисплей в 10,1 дюйма. Кроме того, в салоне появилось новое рулевое колесо.

Jeep привез в Европу новый кроссовер

В линейку двигателей по-прежнему входит дизель 1.6 MultiJet II (130 л.с.), бензиновая «турбочетверка» 1.3 (130 или 150 л.с.) и гибридная силовая установка (190 или 240 л.с.). Гибридная версия на одной электротяге проезжает около 42 км.

Покупателям в Европе эту новинку предложат в пяти комплектациях. Цена базовой комплектации составит от 36 100 евро.

Jeep привез в Европу новый кроссовер

Ранее в США во время дорожных тестов сфотографировали Jeep Grand Cherokee нового, пятого, поколения. В продаже он появится в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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