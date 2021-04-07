Электромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в Китае

Группа Guangzhou Automobile Group начала продавать в Китае новый бюджетный электрический кроссовер Aion Y. В базовой комплектации он стоит 14 400 долларов.

В Китае начались продажи бюджетного электрического кроссовера с запасом хода 410 км

Электромобиль Aion Y сочетает элементы нескольких типов автомобилей, но его позиционируют как кроссовер. Поэтому мы тоже его называем кроссовером. У него яркий дизайн кузова с оранжевыми акцентами. Такой автомобиль трудно не заметить на дороге.

Несмотря на то, что электромобиль Aion Y – это бюджетный автомобиль, он получил несколько современных технологий. В базовой комплектации оборудование только самое необходимое. Зато оно и стоит 14 400 долларов. При этом запас хода достаточно большой – 410 км.

В Китае начались продажи бюджетного электрического кроссовера с запасом хода 410 км

Версия с запасом хода в 500 км стоит 15 650 долларов, а топовая версия с запасом хода в 600 км – 19 600 долларов.

Электрокар Aion Y продается пока только в Китае, но не исключено, что он появится и в других странах.

В Китае начались продажи бюджетного электрического кроссовера с запасом хода 410 км

Ранее стало известно, что в Китае Volkswagen разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. Он стоит всего от 6 100 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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