АМКУ изучит ценообразование на услуги такси во время локдауна в Киеве

В столичное отделение Комитета поступило много жалоб.

Антимонопольный комитет Украины начал исследование ценообразования на услуги служб такси во время "транспортного локдауна" в Киеве.

Глава столичного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook сообщил, что от киевлян в отношении этого поступило большое количество жалоб.

"Особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний, как «УБЕР»,«БОЛТ» и «Уклон», имеющих львиную долю заказов в Киеве. Следует отметить, что первые 2 компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать", - написал он.

Фото: Facebook Алексей Хмельницкий

Фото: Facebook Олексій Хмельницький

Фото: Facebook Алексей Хмельницкий

Хмельницкий отметил, что эта ситуация, когда в часы пик тарифы выросли в два-три раза, может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и организаторов перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением).

"Северное межобластное ТО АМКУ (Киевское областное территориальное отделение АМКУ), начало исследования по соблюдению участниками рынков предоставления услуг по перевозке пассажиров в г. Киеве, а также организации таких перевозок (с помощью соответствующих приложений, вебсайтов, информационных платформ и т.д.) в период действия ограничительных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2", - добавил глава столичного отделения АМКУ.

Напомним, что в первый день "транспортного локдауна", когда проезд общественным транспортом стал возможным только со специальными пропусками, стоимость поездки на такси выросла вдвое, а то и втрое.

Такси было сложно вызвать из-за высокого спроса и больших пробок. В течение дня, когда дороги разгрузились, стоимость поездок вернулась примерно к "докарантинным" рамкам.

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