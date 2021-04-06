В Украине подорожает растаможка автомобилей из США

Украинская таможня утвердила новую инструкцию под названием «О расходах на транспортировку», которая предусматривает увеличение стоимости растаможки автомобилей из США . Об этом информирует Авто24.

При определении таможенной стоимости автомобиля и его налогообложении при растаможке учитывается несколько факторов. Среди них: стоимость автомобиля и расходы на его транспортировку в Украину.

До сих пор транспортировка автомобилей из Соединенных Штатов на украинской таможне рассчитывалась из суммы в 700 долларов для любого транспортного средства. Однако, таможенники обратили внимание, что на самом деле транспортировка может стоить значительно дороже. Все зависит от того, на сколько отдален тот или иной порт США .

К чему приведет такое нововведение украинской таможни? Эксперты считают, что теперь средняя стоимость транспортировки автомобилей из США будут составлять 1000 долларов, а не 400 долларов, как раньше. То есть покупка б/у автомобилей на американских аукционах украинцам будет обходиться дороже. Растаможка американских машин в среднем вырастет на 120 долларов.