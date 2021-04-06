В Сети показали новые изображения Dacia Bigster

Dacia планирует в 2025 году выпустить на рынок свой новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster, который будет больше, чем Duster. В Сети показали новые рендерные изображения этой новинки.

Ранее мы с вами уже видели на рендерах Dacia Bigster. На этот раз над ним поработали французские дизайнеры из журнала Auto Plus. От концепта он отличается, но не сильно.

Впрочем, насколько близок оказался дизайнер к истине – узнаем через четыре года, когда Bigster появится в продаже.

Мы знаем, что Bigster будет на 26 см длинней, чем Duster (его длина составляет 4600 мм). Новый кроссовер получит просторный салон на 7 сидений и вместительный багажник.

В линейку двигателей Dacia Bigster войдут гибридные силовые установки, а также силовые агрегаты, рассчитанные на альтернативные виды топлива.