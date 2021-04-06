Крупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на такси

Крупнейшие перевозчики (Uklon, Uber и Bolt) рассказали, с чем связаны заоблачные цены на поездки. Об этом пишет Дело.

Крупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на такси
Фото: cfts.org.ua

Что говорят в Uklon

«Сервис онлайн-заказа авто Uklon не поднимает и не регулирует тарифы искусственно или вручную. Система ценообразования в нашем приложении автоматизирована и зависит от спроса, количества свободных машин и других внешних факторов, таких как погода, например», — заявили в Uklon.

Там добавили, что в конкретном случае на спрос повлиял локдаун и особый режим работы общественного транспорта, однако сообщили, что в непиковые часы тарифы прогнозируются на привычном уровне.

Представители сервиса порекомендовали оставаться дома или же планировать свои поездки не в час пик, отметив, что в приложении есть возможность воспользоваться бегунком снижения цены, но тогда продолжительность ожидания автомобиля может возрасти.

На вопрос о том, во сколько раз на данный момент вырос спрос по сравнению с другими периодами, в службе ответили, что об этом говорить не совсем корректно. «Статистика разная во всех районах и даже в одном районе, но по другому маршруту может отличаться», — пояснили у перевозчика.

Также в службе прокомментировали вероятность увеличения штата водителей ради удовлетворения высокого спроса. «Мы всегда открыты к новым драйверам. Но стоит также учитывать, что увеличение количества машин на дорогах в час пик также приведет к повышению тарифов. Нам кажется, что главным фактором, на который сейчас всем стоит ориентироваться, это донести до людей, как важно придерживаться карантина», — сказали в Uklon.

Что говорят в Uber

«Цены и время ожидания всегда зависели от многих факторов, включая количество доступных водителей, текущие заказы, расстояние, а также время дня и ночи», — сообщили представители сервиса.

Также там добавили, что «пользователи всегда могут полагаться на прозрачную, надежную и заранее известную информацию по ценам и ориентировочное время ожидания даже перед тем, как заказать поездку в приложении».

Объяснения Bolt

Руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик также говорит, что их базовый тариф остался неизменным. При этом финальная цена меняется из-за различных факторов. В частности, того же спроса. Все дело в динамической системе ценообразования: формула окончательной цены состоит из базового тарифа («подача»), цены за расстояние, цены за время в пути и коэффициента.

«В определенной локации сразу десять пассажиров пытаются вызвать авто. Водителей в этом районе всего пять. В таком случае цена на поездку может повыситься. Это подтолкнет других водителей выехать в район, где наблюдается повышенный спрос, даже если им для этого придется потратить время и топливо. Позже, когда баланс спроса и предложения стабилизируется, цена автоматически снизится. Сейчас мы приняли решение в ручном режиме регулировать цену и в случае резкого повышения стоимости поездки в часы пиковой нагрузки на сервис, снижать ее принудительно», — отмечает Павлик.

Впрочем, Bolt также призывает пользователей по возможности оставаться дома. В случае неотложных поездок, в компании предлагают не вызывать авто в часы пик, когда спрос максимальный. Например, перенести поездку на более позднее время.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в Киеве утром 5 апреля, в первый день запрета на проезд в общественном транспорте без спецпропусков, значительно выросли цены на услуги служб такси и водителей. Карта пробок по состоянию на 9 утра показывала 8?9 бальные пробки на важнейших дорогах.

Цены на такси в популярных сервисов Uklon и Uber выросли минимум втрое. Поездка по маршруту, который обычно обходился в 100?150 гривен, стоила от 350 до 430 гривен.

С 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин. Закрылись культурные учреждения и большинство магазинов, отменяются массовые мероприятия, кафе и рестораны могут работать только на вынос.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Поезда на Нежинском направлении задерживаются на полтора часаПоезда на Нежинском направлении задерживаются на полтора часа
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault ClioЗапорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault Clio
Пожар на предприятии Renesas сократит мировое производство автомобилей на 7 %Пожар на предприятии Renesas сократит мировое производство автомобилей на 7 %
У Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогахУ Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогах
Киев не разрешит повышения скорости движения до 80 км в час с 1 апреляКиев не разрешит повышения скорости движения до 80 км в час с 1 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Акции Tesla взлетели после рекордных данных по поставкамАкции Tesla взлетели после рекордных данных по поставкам
В Киеве в первый день "транспортного локдауна" значительно выросли цены на таксиВ Киеве в первый день "транспортного локдауна" значительно выросли цены на такси
Локдаун в Киеве: как можно будет добраться из пригорода в столицуЛокдаун в Киеве: как можно будет добраться из пригорода в столицу
В Киеве завершили расследование в отношении банды, которая выдавала поддельные сертификаты на иностранные автоВ Киеве завершили расследование в отношении банды, которая выдавала поддельные сертификаты на иностранные авто
С 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускамС 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам
В Киеве появятся 50 зарядных станций для электромобилейВ Киеве появятся 50 зарядных станций для электромобилей
В Киеве строят новый пешеходный мост необычной формыВ Киеве строят новый пешеходный мост необычной формы
В Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, есть погибшиеВ Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, есть погибшие
В Киеве сожгли паркующийся на газоне внедорожник Toyota (видео)В Киеве сожгли паркующийся на газоне внедорожник Toyota (видео)
В Киеве передумали повышать цены на проезд в мартеВ Киеве передумали повышать цены на проезд в марте
Последние новости
Подгружаем последние новости