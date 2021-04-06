Крупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на такси

Крупнейшие перевозчики (Uklon, Uber и Bolt) рассказали, с чем связаны заоблачные цены на поездки. Об этом пишет Дело.

Фото: cfts.org.ua

Что говорят в Uklon

«Сервис онлайн-заказа авто Uklon не поднимает и не регулирует тарифы искусственно или вручную. Система ценообразования в нашем приложении автоматизирована и зависит от спроса, количества свободных машин и других внешних факторов, таких как погода, например», — заявили в Uklon.

Там добавили, что в конкретном случае на спрос повлиял локдаун и особый режим работы общественного транспорта, однако сообщили, что в непиковые часы тарифы прогнозируются на привычном уровне.

Представители сервиса порекомендовали оставаться дома или же планировать свои поездки не в час пик, отметив, что в приложении есть возможность воспользоваться бегунком снижения цены, но тогда продолжительность ожидания автомобиля может возрасти.

На вопрос о том, во сколько раз на данный момент вырос спрос по сравнению с другими периодами, в службе ответили, что об этом говорить не совсем корректно. «Статистика разная во всех районах и даже в одном районе, но по другому маршруту может отличаться», — пояснили у перевозчика.

Также в службе прокомментировали вероятность увеличения штата водителей ради удовлетворения высокого спроса. «Мы всегда открыты к новым драйверам. Но стоит также учитывать, что увеличение количества машин на дорогах в час пик также приведет к повышению тарифов. Нам кажется, что главным фактором, на который сейчас всем стоит ориентироваться, это донести до людей, как важно придерживаться карантина», — сказали в Uklon.

Что говорят в Uber

«Цены и время ожидания всегда зависели от многих факторов, включая количество доступных водителей, текущие заказы, расстояние, а также время дня и ночи», — сообщили представители сервиса.

Также там добавили, что «пользователи всегда могут полагаться на прозрачную, надежную и заранее известную информацию по ценам и ориентировочное время ожидания даже перед тем, как заказать поездку в приложении».

Объяснения Bolt

Руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик также говорит, что их базовый тариф остался неизменным. При этом финальная цена меняется из-за различных факторов. В частности, того же спроса. Все дело в динамической системе ценообразования: формула окончательной цены состоит из базового тарифа («подача»), цены за расстояние, цены за время в пути и коэффициента.

«В определенной локации сразу десять пассажиров пытаются вызвать авто. Водителей в этом районе всего пять. В таком случае цена на поездку может повыситься. Это подтолкнет других водителей выехать в район, где наблюдается повышенный спрос, даже если им для этого придется потратить время и топливо. Позже, когда баланс спроса и предложения стабилизируется, цена автоматически снизится. Сейчас мы приняли решение в ручном режиме регулировать цену и в случае резкого повышения стоимости поездки в часы пиковой нагрузки на сервис, снижать ее принудительно», — отмечает Павлик.

Впрочем, Bolt также призывает пользователей по возможности оставаться дома. В случае неотложных поездок, в компании предлагают не вызывать авто в часы пик, когда спрос максимальный. Например, перенести поездку на более позднее время.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в Киеве утром 5 апреля, в первый день запрета на проезд в общественном транспорте без спецпропусков, значительно выросли цены на услуги служб такси и водителей. Карта пробок по состоянию на 9 утра показывала 8?9 бальные пробки на важнейших дорогах.

Цены на такси в популярных сервисов Uklon и Uber выросли минимум втрое. Поездка по маршруту, который обычно обходился в 100?150 гривен, стоила от 350 до 430 гривен.