Самолет "Мотор Сич" совершил экстренную посадку в аэропорту "Киев" на одном двигателе

Поломка произошла в воздухе через полчаса после вылета из Минска.

Фото: dumskaya.net

В понедельник вечером самолет Ан-140 украинской авиакомпании "Мотор Сич", летевший из Минска в Запорожье, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту " Киев ".

Как сообщает "Думская", через полчаса после вылета из Минска у самолета отказал правый двигатель. Еще через полчаса, в 19:06, он сел в Киеве на одном левом двигателе.

На борту было 29 пассажиров, никто не пострадал.

Для доставки пассажиров в Запорожье часть из них - 14 человек - пересадили на вечерний рейс Киев - Запорожье, а остальные 15 человек отправили на резервном Як-40, специально прибывшем из Запорожья.

Специалисты выясняют причину отказа двигателя.