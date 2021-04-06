2021-04-06
Самолет "Мотор Сич" совершил экстренную посадку в аэропорту "Киев" на одном двигателе
Поломка произошла в воздухе через полчаса после вылета из Минска.
Фото: dumskaya.net
В понедельник вечером самолет Ан-140 украинской авиакомпании "Мотор Сич", летевший из Минска в Запорожье, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту "Киев".
Как сообщает "Думская", через полчаса после вылета из Минска у самолета отказал правый двигатель. Еще через полчаса, в 19:06, он сел в Киеве на одном левом двигателе.
На борту было 29 пассажиров, никто не пострадал.
Для доставки пассажиров в Запорожье часть из них - 14 человек - пересадили на вечерний рейс Киев - Запорожье, а остальные 15 человек отправили на резервном Як-40, специально прибывшем из Запорожья.
Специалисты выясняют причину отказа двигателя.