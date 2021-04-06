Полиция купила 100 Renault Duster и планирует еще 450 авто разных моделей

Общая стоимость приближается к 400 млн гривен.

Полиция купила 100 Renault Duster и планирует еще 450 авто разных моделей
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украина 5 апреля подписала контракт на приобретение 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster.

Победителем тендера стоимостью 56,5 млн гривен стало ООО "Спец-Ком-Сервис", пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Prozorro.

Кроме того, в ближайшее время полиция собирается купить еще 70 седанов за 38,2 млн грн, 300 универсалов (кроссоверов) по 168,5 млн грн, 50 автозаков на девять человек по 92,5 млн грн, 10 автозаков на три человека по 10,4 млн грн, 5 пикапов за 4,4 млн грн, 7 универсалов за 3,8 млн грн, 8 грузопассажирских минифургонов за 15,6 млн грн.

Напомним, что в январе 2021 года автопарк Национальной полиции пополнился 310 седанами Peugeot 301.

В 2019 году Кабинет министров утвердил программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Национальной полиции автомобилями специализированного назначения. Она предусматривает закупку по меньшей мере 822 автомобилей в течение 2020-2023 годов.

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