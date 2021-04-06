В Сети показали салон нового Kia Sportage

В Сети разместили шпионскую фотографию Kia Sportage нового поколения, на которой немного заметен его салон. Это пятое поколение популярного южнокорейского кроссовера.

В Сети показали салон нового Kia Sportage

К сожалению, по этой фотографии трудно что-то сказать конкретное о том, каким будет салон нового Kia Sportage. Мы знаем, что на передней панели будут новые дисплеи для приборов и мультимедийной системы.

Что же касается дизайна кузова, то кроссовер получит новую переднюю часть в стилистике «нос тигра» с новой радиаторной решеткой и фарами. Кроме того, изменится дизайн задних фонарей.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не известно. По слухам, покупателям могут предложить версию с «мягкой» гибридной силовой установкой.

В Сети показали салон нового Kia Sportage

В Украине Kia Sportage в базовой комплектации стоит от 522 156 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что ЗАЗ начал выпускать из роSSийских машинокомплектов две модели компании Kia. Речь идет про седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Поезда на Нежинском направлении задерживаются на полтора часаПоезда на Нежинском направлении задерживаются на полтора часа
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault ClioЗапорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault Clio
Пожар на предприятии Renesas сократит мировое производство автомобилей на 7 %Пожар на предприятии Renesas сократит мировое производство автомобилей на 7 %
У Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогахУ Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогах
Киев не разрешит повышения скорости движения до 80 км в час с 1 апреляКиев не разрешит повышения скорости движения до 80 км в час с 1 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали чертежи Toyota Land Cruiser 300В Сети показали чертежи Toyota Land Cruiser 300
Volkswagen показал Amarok нового поколенияVolkswagen показал Amarok нового поколения
В Сети показали обновленный Skoda KodiaqВ Сети показали обновленный Skoda Kodiaq
В Европе начинаются продажи нового Subaru Outback с турбомоторомВ Европе начинаются продажи нового Subaru Outback с турбомотором
В украинских автосалонах продают перекрашенные автомобилиВ украинских автосалонах продают перекрашенные автомобили
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космосаЗастрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космоса
На тестах впервые заметили Subaru WRX нового поколенияНа тестах впервые заметили Subaru WRX нового поколения
Почти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базойПочти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базой
В Сети показали «живой» Peugeot 406 с пробегом более 1 млн кмВ Сети показали «живой» Peugeot 406 с пробегом более 1 млн км
Популярний автомобіль почав іржавіти вже в автосалоні
Последние новости
Подгружаем последние новости