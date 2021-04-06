В Сети показали салон нового Kia Sportage

В Сети разместили шпионскую фотографию Kia Sportage нового поколения, на которой немного заметен его салон. Это пятое поколение популярного южнокорейского кроссовера.

К сожалению, по этой фотографии трудно что-то сказать конкретное о том, каким будет салон нового Kia Sportage. Мы знаем, что на передней панели будут новые дисплеи для приборов и мультимедийной системы.

Что же касается дизайна кузова, то кроссовер получит новую переднюю часть в стилистике «нос тигра» с новой радиаторной решеткой и фарами. Кроме того, изменится дизайн задних фонарей.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не известно. По слухам, покупателям могут предложить версию с «мягкой» гибридной силовой установкой.

В Украине Kia Sportage в базовой комплектации стоит от 522 156 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что ЗАЗ начал выпускать из роSSийских машинокомплектов две модели компании Kia. Речь идет про седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.