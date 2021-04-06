В ночь с понедельника на вторник дороги на перевалах Закарпатья засыпало снегом.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, больше всего снега выпало на Ужокском перевале (дорога Н-13 Львов - Самбор - Ужгород).

Из-за интенсивного снегопада временно пришлось закрывать движение для грузового транспорта по трассе М-06 Киев - Чоп от Абранского перевала до границы с Львовской областью.

Фото: facebook.com/cadzkp

Фото: facebook.com/cadzkp

Фото: facebook.com/Bilosh

Фото: facebook.com/Bilosh

По прогнозам синоптиков, днем 6 апреля в Закарпатской области ожидается облачная погода, временами снег и мокрый снег, на низменности с дождем, местами значительные осадки. В горах возможны метели. Температура воздуха 1-6° тепла, на высокогорье 4-6° мороза.

Напомним, что несколько дней назад на горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 15 см снега.