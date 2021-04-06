В Сети показали чертежи Toyota Land Cruiser 300

В Сети показали чертежи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300, который должен появиться в продаже в текущем году. Судя по всему, он получит два варианта двигателя.

По этим чертежам сложно судить о дизайне Toyota Land Cruiser 300, однако, понятно, что у него будет рельефный капот, как у модели предыдущего поколения. Кроме того, он получит большую радиаторную решетку и узкие задние фонари.

Новый Land Cruiser также получит несколько вариантов колесных дисков – от 17- до 20-дюймовых.

В линейку двигателей войдет 4,0 л бензиновый мотор V6 и 3,5 л бензиновый V35A. Дизелей больше не будет.

Toyota планирует официально представить Toyota Land Cruiser 300 уже в нынешнем месяце. Тогда же станет известна его цена. В продаже он появится летом.

Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser 300 может получить гибридную силовую установку. Однако, пока официально эта информация не подтверждена.