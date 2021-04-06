В Сети показали чертежи Toyota Land Cruiser 300

В Сети показали чертежи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300, который должен появиться в продаже в текущем году. Судя по всему, он получит два варианта двигателя.

В Сети показали чертежи Toyota Land Cruiser 300

По этим чертежам сложно судить о дизайне Toyota Land Cruiser 300, однако, понятно, что у него будет рельефный капот, как у модели предыдущего поколения. Кроме того, он получит большую радиаторную решетку и узкие задние фонари.

Новый Land Cruiser также получит несколько вариантов колесных дисков – от 17- до 20-дюймовых.

В линейку двигателей войдет 4,0 л бензиновый мотор V6 и 3,5 л бензиновый V35A. Дизелей больше не будет.

В Сети показали чертежи Toyota Land Cruiser 300

Toyota планирует официально представить Toyota Land Cruiser 300 уже в нынешнем месяце. Тогда же станет известна его цена. В продаже он появится летом.

Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser 300 может получить гибридную силовую установку. Однако, пока официально эта информация не подтверждена.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Поезда на Нежинском направлении задерживаются на полтора часаПоезда на Нежинском направлении задерживаются на полтора часа
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault ClioЗапорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault Clio
Пожар на предприятии Renesas сократит мировое производство автомобилей на 7 %Пожар на предприятии Renesas сократит мировое производство автомобилей на 7 %
У Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогахУ Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогах
Киев не разрешит повышения скорости движения до 80 км в час с 1 апреляКиев не разрешит повышения скорости движения до 80 км в час с 1 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали обновленный Skoda KodiaqВ Сети показали обновленный Skoda Kodiaq
У Toyota Yaris Cross будет внедорожная версияУ Toyota Yaris Cross будет внедорожная версия
В Киеве сожгли паркующийся на газоне внедорожник Toyota (видео)В Киеве сожгли паркующийся на газоне внедорожник Toyota (видео)
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космосаЗастрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космоса
В Украине появился новый Toyota RAV4 Plug-in HybridВ Украине появился новый Toyota RAV4 Plug-in Hybrid
Эксперты назвали самые проблемные модели ToyotaЭксперты назвали самые проблемные модели Toyota
У Toyota Land Cruiser Prado появился китайский конкурентУ Toyota Land Cruiser Prado появился китайский конкурент
Toyota показала свой новый сити-карToyota показала свой новый сити-кар
Почти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базойПочти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базой
В Сети показали «живой» Peugeot 406 с пробегом более 1 млн кмВ Сети показали «живой» Peugeot 406 с пробегом более 1 млн км
Последние новости
Подгружаем последние новости