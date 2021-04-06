Львов отказался покупать автобусы из Беларуси, чтобы не финансировать "режим"

Львовская мэрия отказалась покупать белорусские автобусы МАЗ, чтобы не финансировать режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, комментируя тендер Европейского инвестиционного банка на обновление подвижного состава для Львова.

"Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права", - написал Садовый.

Он заявил, что Львов хочет покупать отечественную технику и попросил правительство ввести защитные тарифы или пошлины на закупку общественного транспорта за рубежом.

Напомним, что Верховная Рада в 2020 году приняла в первом чтении законопроект о "создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". Он предусматривает введение неценового критерия "степень локализации" для государственных закупок ряда товаров машиностроения, в том числе городского транспорта.

Законопроект раскритиковали западные партнеры Украины.

Александр Лукашенко является правителем Беларуси де-факто, но значительная часть мировой общественности не признает его легитимности как президента из-за фальсификаций на последних выборах. Украина также отказалась признать президентские полномочия Лукашенко.